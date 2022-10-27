Москва, , 19:11 — REGNUM В Госдуме вместе с экспертами обсудят межфракционный законопроект о регулировании майнинга криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил зампредседателя думского комитета по финансовому рынку Аркадий Свистунов (ЛДПР).

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, под майнингом предлагается понимать предпринимательскую деятельность по проведению математических вычислений путем эксплуатации вычислительных устройств и программно-аппаратных средств для внесения записей в информационную систему, использующую технологию распределенного реестра, имеющих целью выпуск цифровой валюты и (или) получение вознаграждения в цифровой валюте. Вводится требования к деятельности лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты. Майнеры обязаны уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, в установленном им порядке.

По словам Свистунова, авторами инициативы стали почти все члены комитета Госдумы по финансовому рынку.

«Пойдет в рассылку и будем дальше работать. В ближайшее время я соберу экспертный совет по цифровым активам и будем там обсуждать, в том числе и это всё», — сказал парламентарий.

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