Москва, 27 октября, 2022, 19:11 — ИА Регнум. В Госдуме вместе с экспертами обсудят межфракционный законопроект о регулировании майнинга криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил зампредседателя думского комитета по финансовому рынку Аркадий Свистунов (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Напомним, под майнингом предлагается понимать предпринимательскую деятельность по проведению математических вычислений путем эксплуатации вычислительных устройств и программно-аппаратных средств для внесения записей в информационную систему, использующую технологию распределенного реестра, имеющих целью выпуск цифровой валюты и (или) получение вознаграждения в цифровой валюте. Вводится требования к деятельности лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты. Майнеры обязаны уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, в установленном им порядке.

По словам Свистунова, авторами инициативы стали почти все члены комитета Госдумы по финансовому рынку.

«Пойдет в рассылку и будем дальше работать. В ближайшее время я соберу экспертный совет по цифровым активам и будем там обсуждать, в том числе и это всё», — сказал парламентарий.