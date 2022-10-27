Москва, 27 октября, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Обращение на имя главы правительства России Михаила Мишустина с просьбой оказать поддержку Белгородской области на фоне обстрелов со стороны Киева направила депутат Госдумы Наталия Полуянова («Единая Россия»).

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Белгородская область

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«Причиненный ущерб инфраструктуре, производственных предприятий, социальных объектов региона расценивается на общую сумму более 6 млрд рублей», — следует из письма, опубликованного Полуяновой в телеграм-канале.

Она напомнила, что с 19 октября 2022 года в регионе введен режим «средний уровень реагирования», и в этой связи социально-экономическая ситуация остается напряженной в том числе для малого и среднего бизнеса.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Минфину проработать финансовую помощь приграничным регионам, в частности — Белгородской области.