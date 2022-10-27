Москва, , 19:10 — REGNUM Любая критика в адрес оппонентов России воспринимается ими в качестве «происков Кремля», что является бредом, так как нельзя сваливать всё на «козни» российской стороны. Об этом 27 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Любая критика в адрес наших оппонентов воспринимается как происки Кремля, «рука» Кремля. Это бред какой-то, до чего скатились-то? Хоть мозгами-то пошевелите, поинтересней что-нибудь изложите, свою точку зрения изложите как-то концептуально. Нельзя же все сваливать на «козни» Кремля», — сказал он.

Также российский лидер указал, что эту ситуацию ещё в XIX веке пророчески предсказал Федор Михайлович Достоевский в своём романе «Бесы», где один из героев произведения — нигилист Шигалев следующим образом описывает воображаемое им светлое будущее: «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом».

«К этому, кстати говоря, и пришли наши западные оппоненты», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что помощь жителям Донбасса является главной целью и планом специальной военной операции (СВО) по денацификации на территории б. УССР.