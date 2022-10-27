Брюссель, 27 октября, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил процентные ставки в третий раз подряд в этом году и заявил о своем намерении начать очистку банковской системы от наличных денег для борьбы с рекордно высокой инфляцией.

Евро

Центральный банк 19 стран, использующих евро в качестве официального платежного средства, повысил процентную ставку по банковским депозитам на 75 базисных пунктов, доведя ее до 1,5%, что также является самым высоким уровнем с 2009 года.

Процентная ставка по основным операциям рефинансирования также была повышена до 2 процентов, а по кредитам овернайт до 2,25 процента.

«Совет управляющих принял сегодняшнее решение и ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к 2%», — говорится в сообщении ЕЦБ.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард объяснит политические решения этого учреждения на специальной пресс-конференции.