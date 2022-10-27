Энергодар, Запорожская область, 27 октября, 2022, 19:12 — ИА Регнум. В Киеве совсем «сбрендили», заявляя о том, что Россия обстреливает Запорожскую АЭС, заявил 27 октября президент России Владимир Путин.

Запорожская АЭС

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Об этом он сообщил в ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» по теме «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

«Руководство киевского режима постоянно говорит о своем стремлении обладать ядерным оружием. Постоянно идут разговоры о том, что мы творим на Запорожской атомной станции. А что же мы там творим? Так прямо иногда говорят, постоянно намекают на то, что мы обстреливаем атомную Запорожскую электростанцию.

Ну они сбрендили совсем, нет? Мы же контролируем эту атомную электростанцию, там же войска находятся наши», — сказал Владимир Путин.

При этом он напомнил, что никто на Западе до сих пор не смеет сказать, кто же в действительности обстреливает Запорожскую АЭС.

«Вы просили, чтобы находились на станции представители МАГАТЭ. Мы же согласились! Они там! Они даже отказались жить в гостинице, они живут прямо на территории атомной электростанции, прямо на территории. Они своими глазами видят, что происходит, кто стреляет и откуда снаряды летят. Ведь никто не говорит о том, что [ВСУ] обстреливают атомную электростанцию. Никто! А нагнетают ажиотаж, обвиняя в этом Россию. Ну это бред. Ну, казалось бы, бред, но это происходит же на самом деле так», — рассказал президент России.