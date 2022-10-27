Челябинск, , 19:05 — REGNUM В Челябинской области доцент одной из кафедр Уральского государственного университета физкультуры ожидает суд за коррупцию. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

Гражданке вменяют получение взятки. Следователи полагают, что в 2016–2020 годах она получила от студентов более 400 тыс. рублей за сдачу экзаменов и зачетов без проверки знаний.

Преступления выявили полицейские. Обвинительное заключение уже утверждено прокурором. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.