Челябинск, 27 октября, 2022, 19:05 — ИА Регнум. В Челябинской области доцент одной из кафедр Уральского государственного университета физкультуры ожидает суд за коррупцию. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Гражданке вменяют получение взятки. Следователи полагают, что в 2016–2020 годах она получила от студентов более 400 тыс. рублей за сдачу экзаменов и зачетов без проверки знаний.

Преступления выявили полицейские. Обвинительное заключение уже утверждено прокурором. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.