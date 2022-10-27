Москва, 27 октября, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Помощь жителям Донбасса является главной целью и планом специальной военной операции (СВО) по денацификации на территории б. УССР. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай».

Kremlin.ru Владимир Путин

Как отметил российский лидер, у российского Генштаба имеется детальный план спецоперации, детали которого ему известны, однако, по его мнению, в рамках клуба не стоит их раскрывать.

«План и цель одна — помощь людям, которые проживают на Донбассе. Вот из этого мы исходим», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что собственное высокомерие не позволило странам Европы заметить, что они превратились в чужую периферию и потеряли право голоса