Лос-Анджелес, США, 27 октября, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Глава Universal Pictures Донна Лэнгли заявила, что хотела бы увидеть спин-офф «Форсажа», в котором были бы одни женщины. Об этом 27 октября сообщает портал Variety.

Цитата из к/ф «Форсаж». Реж. Роб Коэн. 2011. США - Германия Превышение скорости

«Мне бы очень хотелось увидеть женский «Форсаж», — сказал Лэнгли, добавив, что в этой франшизе много «замечательных и удивительных женских персонажей». Она также обратила внимание, что ещё одну героиню в серию сейчас добавит Бри Ларсон.

Отметим, в Сети уже достаточно давно ходят слухи о том, что Universal Pictures планирует выпустить спин-офф «Форсажа», в котором снимутся Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Шарлиз Терон, Хелен Миррен и Натали Эммануэль. Как ранее сообщило ИА REGNUM, Шарлиз Терон готова сняться в побочном фильме франшизы при условии, что в этом проекте согласится участвовать Хелен Миррен.