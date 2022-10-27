Нью-Йорк, США, , 19:14 — REGNUM Хакеры совершили атаку на сайт и Twitter-аккаунт газеты New York Post. Об этом сообщили представители издания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Хакер David Whelan

На сайте и профиле New York Post в Twitter разместили скриншоты со статьями СМИ. В некоторых из них содержались негативные высказывания о мэре Нью-Йорка и главе штата Нью-Йорк, написанные от лица политика Ли Зелдина. Помимо этого, в публикациях содержался призыв к убийству президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.

«New York Post был взломан. Мы сейчас ведем расследование дела», — сказали представители газеты.