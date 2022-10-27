Москва, , 18:59 — REGNUM США пока не смогли догнать России в сфере разработок гиперзвукового оружия. Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Да, понятно, что когда-нибудь они нас догонят по гиперзвуковому оружию. Это очевидно — высокотехнологичная страна, это только вопрос времени. Но пока не догнали. У нас всё есть и мы развиваем эти технологии», — сказал российский лидер.

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