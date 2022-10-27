Москва, 27 октября, 2022, 18:59 — ИА Регнум. США пока не смогли догнать Россию в сфере разработок гиперзвукового оружия. Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Да, понятно, что когда-нибудь они нас догонят по гиперзвуковому оружию. Это очевидно — высокотехнологичная страна, это только вопрос времени. Но пока не догнали. У нас всё есть, и мы развиваем эти технологии», — сказал российский лидер.

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