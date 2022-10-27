Москва, , 18:59 — REGNUM Собственное высокомерие не позволило странам Европы заметить, что они превратились в чужую периферию и потеряли право голоса, заявил 27 октября президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Официальное интернет-представительство президента России

Об этом он сообщил в ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» по теме «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Президент России пояснил, что многие лидеры западных стран считают европейцев выше других и убеждены в том, что «им не пристало участвовать в каких-то начинаниях на равных с остальными».

«За таким высокомерием они как будто и не замечают, что сами стали уже чужой периферией, превратились, по сути, в вассалов. Часто и без права голоса», — сказал Владимир Путин.

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