Москва, , 18:55 — REGNUM Правительство России поддерживает предложение депутатов Госдумы об увеличении возраста детей, находящихся на иждивении граждан, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ).

Нина Останина Duma.gov.ru

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«Правительство поддержало наше предложение об увеличении возраста детей, находящихся на иждивении граждан, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, с 16 до 18 лет! Соответствующий ответ получила сегодня за подписью вице-премьера Дениса Валентиновича Мантурова», — проинформировала Останина в телеграм-канале.

Депутат намерена добиваться принятия поправок в закон «О мобилизации».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект, позволяющий отцам многодетных семей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, получить отсрочку от частичной мобилизации, внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Останиной.

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