Саратов, 27 октября, 2022, 18:54 — ИА Регнум. В Саратове 57-летнего мужчину суд признал виновным в покушении на убийство двух и более лиц, а также убийстве. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год и 6 месяцев, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

Установлено, что ночью 3 июля 2021 года жителю Саратова позвонила сожительница. Женщина рассказала о пристающих к ней на улице мужчинах. Подсудимый взял собой тяпку для шинковки капусты и направился по указанному адресу с целью разобраться с обидчиками сожительницы. На улице мужчина увидел идущих ему навстречу двух местных жителей. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений обвиняемый нанес одному из мужчин два удара тяпкой в голову, а второму — один удар в шею.

Злоумышленника удалось остановить гражданам, а также оказавшимися рядом сотрудниками полиции. Позже один из пострадавших скончался от полученных травм в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2022 года в Саратовской области количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, увеличилось на 18,5% и составило 985, в том числе на улице — на 21%.

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