Ижевск, 27 октября, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Президиум Госсовета Удмуртии рассмотрел вопрос «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики». Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Алкоголь

По словам главы постоянной комиссии по общественной безопасности Петра Фомина, на состоявшемся 25 октября круглом столе отмечалось, что введение дополнительных ограничительных мер позволит снизить уровень потребления алкогольной продукции, уменьшить потери от пьянства, связанные со снижением работоспособности населения, смертностью и заболеваемостью из-за потребления алкоголя.

В числе одной из мер предлагается ужесточить требования по площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. По действующему закону зал должен быть площадью не менее 50 кв. метров. Предлагается увеличить этот показатель до 100 кв. метров и до 70 кв. метров — в малых городах.

Также можно изменить время, в которое действует запрет на продажу алкоголя. Сейчас алкогольные напитки нельзя купить с 22:00 по местному времени до 10:00. Еще возможно запретить торговлю алкоголем на остановках общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Удмуртии во Всероссийский день трезвости, 11 сентября, будет запрещена продажа алкогольных напитков. Также в День знаний на всей территории республики традиционно действует запрет на продажу алкогольной продукции в учреждениях розничной торговли. Исключения составляют только организации общественного питания.

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