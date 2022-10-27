Москва, , 18:48 — REGNUM Запад стремится к ядерному инциденту на территории б. УССР, чтобы возложить ответственность на Россию и раздуть новый виток противостояния. Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам российского лидера, «новой задумкой» Запада стала подготовка инцидента с «грязной бомбой». «Мы знаем, где примерно это делается», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин заявил, что «сегодняшняя возня вокруг ядерных угроз очень примитивна». По его мнению, нагнетание риторики вокруг ядерного оружия используется Западом в качестве дополнительного аргумента, чтобы склонить нейтральные страны к коллективному противостоянию с Россией.

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