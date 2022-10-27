Москва, 27 октября, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Запад стремится к ядерному инциденту на территории б. УССР, чтобы возложить ответственность на Россию и раздуть новый виток противостояния. Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам российского лидера, «новой задумкой» Запада стала подготовка инцидента с «грязной бомбой». «Мы знаем, где примерно это делается», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин заявил, что «сегодняшняя возня вокруг ядерных угроз очень примитивна». По его мнению, нагнетание риторики вокруг ядерного оружия используется Западом в качестве дополнительного аргумента, чтобы склонить нейтральные страны к коллективному противостоянию с Россией.