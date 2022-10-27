Лос-Анджелес, США, 27 октября, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Главный исполнительный директор Disney Роберт Чапек намекнул, что в каталоге онлайн-кинотеатра Disney Plus в будущем может появиться больше контента для взрослых. Интервью с ним было опубликовано 27 октября в газете The Wall Street Journal.

(сс) Disney/Image Group LA Боб Чапек

В беседе с журналистами глава Disney отметил, что опасения по поводу того, что уместно показывать в онлайн-кинотеатре компании, возможно, преувеличены. «Если потребительская база более эластична, нам, вероятно, следует прислушиваться к нашей аудитории, а это значит, что у нас, вероятно, больше степеней свободы, чем мы думали», — сказал Чапек.

Напомним, изначально потоковый сервис Disney Plus позиционировался как платформа с семейным контентом. Однако позже в его каталоге начали появляться фильмы со «взрослым» рейтингом R (дети в возрасте до 16 лет допускаются на киносеансы только в присутствии родителей). Например, пользователи онлайн-кинотеатра получили доступ к таким картинам, как «Логан» или «Дэдпул».