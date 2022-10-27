Москва, 27 октября, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Законопроект о регулировании майнинга криптовалют в России внесли в Госдуму депутаты, сообщил депутат нижней палаты парламента Аркадий Свистунов (ЛДПР).

Криптовалюта

Под майнингом предлагается понимать предпринимательскую деятельность по проведению математических вычислений путем эксплуатации вычислительных устройств и программно-аппаратных средств для внесения записей в информационную систему, использующую технологию распределенного реестра, имеющих целью выпуск цифровой валюты и (или) получение вознаграждения в цифровой валюте.

Вводится требования к деятельности лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты. Так, майнеры обязаны уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, в установленном им порядке.

Физлица, покупающий криптовалюту, согласно документу, не обязаны регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, если потребляемая энергия при осуществлении такой деятельности не превышает лимитов энергопотребления, установленных правительством РФ.

В целом, как следует из проекта закона. требования к деятельности лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, устанавливаются правительством РФ.

Прописывается обязанность майнеров уведомлять о получении цифровой валюты, а также предоставлять информацию об уникальной последовательности символов, используемых для учета операций с цифровой валютой (адрес-идентификатор), в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, в установленных правительством порядке и сроки.

Регулируется продажа и покупка криптовалют. Цифровая валюта, полученная в результате майнинга, может быть отчуждена лицом, осуществившим майнинг данной цифровой валюты, при условии, что при совершении сделок с ней не используются объекты российской информационной инфраструктуры, за исключением случаев осуществления сделок через уполномоченную организацию, действующую в соответствии с законодательством об экспериментальном правовом режиме.

К отчуждению такой цифровой валюты, если при совершении сделок с ней не используются объекты российской информационной инфраструктуры, не применяются положения федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», следует из законопроекта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума отклонила в первом чтении законопроект депутатов от фракции «Новые люди» о майнинге. Отрицательные заключения на инициативу дали в правительстве РФ и комитете Госдумы по финансовому рынку. Отмечалось, что в документе не устанавливается порядок госрегулирования майнинга и оборота цифровых валют в России и не предусматриваются механизмы контролируемого оборота цифровой валюты, исключающего возможность использования технологий анонимизации участников рынка.