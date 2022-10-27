Москва, , 18:40 — REGNUM Угроза применения ядерного оружия будет сохраняться всегда, пока оно существует в мире. Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пока ядерное орудие существует, всегда существует опасность его применения», — сказал он.

При этом российский лидер отметил, что «сегодняшняя возня вокруг ядерных угроз очень примитивна».

По его словам, попытки Запада надавить на других участников международного общения и склонить их к коллективному противостоянию России оказываются безрезультатны, и в качестве дополнительного аргумента используется нагнетание риторики вокруг ядерного оружия.