Москва, 27 октября, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Угроза применения ядерного оружия будет сохраняться всегда, пока оно существует в мире. Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения», — сказал он.

При этом российский лидер отметил, что «сегодняшняя возня вокруг ядерных угроз очень примитивна».

По его словам, попытки Запада надавить на других участников международного общения и склонить их к коллективному противостоянию России оказываются безрезультатны, и в качестве дополнительного аргумента используется нагнетание риторики вокруг ядерного оружия.