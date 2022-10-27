Посёлок Каменка, Ленинградская область, 27 октября, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 27 октября посетил мобилизованных военнослужащих, проходящих боевую подготовку в воинской части в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти, где проверил организацию их быта и понаблюдал за военной подготовкой, сообщили 27 октября в пресс-службе областной администрации.

t. me/lenobladminka Александр Дрозденко на полигоне в Ленобласти

Как отметили в пресс-службе, подразделения сформированы по принципу землячества — жители региона служат вместе, что ускоряет адаптацию и эффективно при боевом взаимодействии.

Сам процесс подготовки включает стрельбы с полной боевой нагрузкой, обучение управлению дроном, занятия по тактической и медицинской подготовке.

«С каждой поездкой заметно, как в воинской части растет согласованность и упорядоченность действий. Быт, снабжение, питание — всё налаживается. Часть обеспечена всем необходимым по нормативу, но мы привезли с собой подарки от жителей области. Люди хотят окружить теплом и заботой мобилизованных», — рассказал Александр Дрозденко.

По его словам, «ребята устают, но настрой хороший, боевой, идёт не только боевое, но и товарищеское слаживание ребят в своих подразделениях».

Глава региона передал посылки — техническое снаряжение, амуницию, отопители, термобельё, утеплённую обувь, тёплые коврики, генераторы, бытовые и медицинские расходные материалы, собранные волонтёрами фонда «Ленинградский рубеж». Еще одним подарком стал трактор «Беларусь» с навесным оборудованием. Машина зимой и летом будет чистить улицы городка, где живут семьи военных.