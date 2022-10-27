Москва, 27 октября, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Предстоящее десятилетие станет самым опасным и самым важным со времён окончания Второй мировой войны, заявил 27 октября президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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Об этом он сообщил в ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» по теме «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

«Уходит в прошлое однополярный мир. Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны.

Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться», — сказал Владимир Путин.