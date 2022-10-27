Махачкала, 27 октября, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Глава Дагестана Сергей Меликов 27 октября встретился с членами семей дагестанцев, погибших при исполнении боевых задач в ходе спецоперации. Участники встречи почтили память защитников Родины минутой молчания, возложили цветы к портретам героев. Сергей Меликов пообещал родным погибших, что всегда будет помогать им в решении всех проблем.

Телеграм-канал администрации главы Дагестана Сергей Меликов встретился с родными погибших бойцов

«Я дал себе слово, что с каждой семьёй обязательно увижусь. В таком формате или в муниципалитетах, где вы проживаете. И я это буду делать до тех пор, пока моя помощь вам будет необходима», — заявил он в ходе встречи.

Родные погибших земляков делились воспоминаниями о своих детях. Отец командира мотострелкового батальона майор Аббаса Гашимова Фирудин Гашимов рассказал, что его сын дважды был в служебных командировках в Сирии. Был ранен при выполнении задач в ходе СВО на территории б. УССР. Попал в госпиталь, но подал рапорт о возвращении в строй. Он погиб, спасая жизнь сослуживцу.

Сергей Меликов заявил, что такие подвиги бойцов из Дагестана заслуживают самых высоких наград.