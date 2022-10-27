Москва, , 18:24 — REGNUM Западная цивилизация не является единственной в мире, большинство населения Земли сосредоточено на Востоке. Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Российский лидер высказал мнение, что от государств Азии, Африки и Латинской Америки в мире завтрашнего дня будет зависеть намного больше.

Владимир Путин также отметил, что ценность и значение Евразии заключается в том, что она обладает огромными ресурсами и «представляет собой самодостаточный комплекс».

«Естественно, частью большой Евразии должна была быть западная оконечность — Европа», — добавил президент России.

Читайте также: Путин: Россия никогда не считала себя врагом Запада