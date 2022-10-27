Москва, 27 октября, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Западная цивилизация не является единственной в мире, большинство населения Земли сосредоточено на Востоке. Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер высказал мнение, что от государств Азии, Африки и Латинской Америки в мире завтрашнего дня будет зависеть намного больше.

Владимир Путин также отметил, что ценность и значение Евразии заключается в том, что она обладает огромными ресурсами и «представляет собой самодостаточный комплекс».

«Естественно, частью большой Евразии должна была быть западная оконечность — Европа», — добавил президент России.

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