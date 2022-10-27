Москва, , 18:21 — REGNUM Основой многополярного мироустройства станет механизм больших пространств, в которых страны-соседи дополняют друг друга, заявил 27 октября президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Об этом он сообщил в ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» по теме «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

«Россия считает важным активнее запускать механизмы больших пространств, построенных на взаимодействии стран-соседей, чья экономика, социальная система, ресурсная база, инфраструктура дополняют друг друга.

Из их диалога и рождается подлинное единство человечества. Гораздо более сложное, самобытное и многомерное, чем в упрощенных представлениях некоторых западных идеологов», — сказал Владимир Путин.

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