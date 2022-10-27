Тюмень, 27 октября, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Режиссер Иван Соснин, снявший киноленту «Невесомость», получил приз за лучшую режиссуру на международном фестивале детского и семейного кино «Ноль плюс». Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Елена Хованская, ИА REGNUM В кино

Всего на конкурсе было представлено 103 фильма из 35 стран, в частности, России, Казахстана, Аргентины, Италии, Боливии и других стран. Отмечается, что в качестве критиков на фестивале выступали дети.

Напомним, фестиваль «Ноль Плюс» проводится в Тюмени с 2014 года. Аудиторией фестиваля ежегодно очно становится около 10 тыс. детей и подростков, родителей и учителей, а онлайн — более 100 тыс.