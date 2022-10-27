Уфа, , 18:16 — REGNUM Новый башкирский добровольческий батальон может войти в состав Росгвардии. Об этом 27 октября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в ходе прямой линии с ним.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он напомнил, что жители региона добровольно принимают участие в спецоперации.

«Это и характер башкирского народа, и его менталитет. С давних времен башкирские воины принимали участие во многих войнах за нашу Родину. И все это передается по генам, что ли. И я всегда говорил, что жители Башкирии всегда были сопричастны к тому, что происходит в нашей России, и всегда были со страной, когда это было нужно. Особенно в тяжелые моменты», — заявил Хабиров.

Он также напомнил, что в республике были сформированы два добровольческих батальона. При этом формирование таких батальонов является очень деликатной темой, поскольку каждый принимает решение сам.

«Моя задача и задача управленческой команды — если уж люди приняли решение, то они должны быть обуты, обучены, одеты, накормлены, их семьи должны быть под нашей заботой. Вот это главная задача. Самое главное, когда они уйдут на передовую, мы с ними связь не теряли. Мы ими гордимся, воины сами говорят, что они чувствуют ответственность перед республикой», — отметил глава региона.

Он также напомнил, что в новый башкирский батальон подали заявки сотни добровольцев, которые являются в основном бывшими собровцами, омоновцами.

«Поэтому третий батальон, мы полагаем, как отдельная боевая единица будет в составе войск Росгвардии и мы приняли решение полностью обеспечить экипировкой, средств защиты и даже техникой. Эти ребята очень мотивированы», — заявил глава региона.

Он отметил, что эту работу руководство Башкирии уже начало, в какой-то период произойдет окончательное комплектование батальона, обязательно пройдет боевое слаживание в течение не менее одного месяца.

Хабиров заверил, что семьям добровольцев также будет оказана поддержка.

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