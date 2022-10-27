Москва, , 18:12 — REGNUM Западные страны в рамках своей внешней политики осуществляют захват рынков и ресурсов. Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как обстоит дело сегодня? Если Запад продаёт другим странам лекарства или семена, приказывают убить фармацевтику и селекцию. Стоит только рынок открыть для определённой группы товаров, всё — местный производитель лёг, и уже почти невозможно поднять головы. Выстраивают так отношения», — указал российский лидер.

Владимир Путин отметил, что «таким образом происходит захват рынков и ресурсов, страны лишаются своего технологического, научного потенциала».

«Это не прогресс, а закабаление, сведение экономик до примитивного уровня», — подчеркнул президент России.