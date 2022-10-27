Москва, 27 октября, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Великолепным назвал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступление президента России Владимира Путина на форуме «Валдай».

Черкасский Андрей ИА REGNUM Поле

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"Великолепное выступление президента России», — отметил Чернышов в телеграм-канале.

Простой, понятный и правильный курс: у России свой путь, согласен парламентарий.

«Оригинальный, уникальный путь. Свобода и открытость пути. Безопасность, законность и прозрачность. Никакой культуры отмены России и нашей культуры. Вместе в отрытый и честный мир. Отрицание невозможно», — рассуждает депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Путин заявил о самом непредсказуемом десятилетии, которое ждет впереди.