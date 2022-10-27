Москва, 27 октября, 2022, 18:08 — ИА Регнум. США и Запад «просто охамели», откровенно заявляя о своей причастности к нацистскому госперевороту в Киеве в 2014 году, заявил 27 октября президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Об этом он сообщил в ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» по теме «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

«Поддержали же. Сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто. Не стесняются ничего», — сказал Путин.

«Взяли вот Сулеймани убили, иранского генерала. Можно как угодно относиться было к Сулеймани, ну как угодно. Но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны и сказали: да, мы убили. Что это такое вообще? Мы где живём?» — добавил президент России.