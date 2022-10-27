Москва, 27 октября, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Владимир Познер отказался давать объяснения по поводу того, почему его авторская программа перестала выходить на ТВ. Об этом 27 октября сообщил портал «Телепрограмма».

Government.ru Владимир Познер

В беседе с журналистами ведущий подчеркнул, что с 24 февраля 2022 года не даёт «никаких интервью, никаких комментариев». «Снял свою программу с эфира», — сказал Познер.

Напомним, ранее на Первом канале выходила программы-интервью «Познер». Выпуск последней передачи состоялся 21 февраля 2022 года. В сентябре 2022-го Владимир Познер опроверг информацию о том, что его госпитализировали из-за заражения коронавирусом.