Москва, , 18:04 — REGNUM Россия не бросает вызов элитам стран Запада и не имеет намерений становиться гегемоном. Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия не предлагает заменить однополярность двуполярностью или трёхполярностью, доминирование Запада доминированием Востока, Севера или Юга», — сказал российский лидер.

По мнению Владимира Путина, такая политика «неизбежно привела бы к новому тупику».

Ранее глава государства заявил, что Россия, будучи самостоятельной и самобытной цивилизацией, никогда не считала себя врагом Запада.

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