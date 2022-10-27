Москва, 27 октября, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Россия не бросает вызов элитам стран Запада и не имеет намерений становиться гегемоном. Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Россия не предлагает заменить однополярность двуполярностью или трёхполярностью, доминирование Запада доминированием Востока, Севера или Юга», — сказал российский лидер.

По мнению Владимира Путина, такая политика «неизбежно привела бы к новому тупику».

Ранее глава государства заявил, что Россия, будучи самостоятельной и самобытной цивилизацией, никогда не считала себя врагом Запада.