Вашингтон, , 18:30 — REGNUM В Сети опубликован первый трейлер киноленты «Всевидящее око». Выход ролика состоялся на YouTube-канале Netflix.

Кристиан Бэйл Цитата из трейлера к/ф «Всевидящее око»

В ролике перед зрителями предстает Кристиан Бэйл, который вместе с Гарри Меллингом, раскрывает серию убийств, произошедших в США в 1830-е годы. Премьера фильма намечена на 6 января 2023 года.

Напомним, режиссером «Всевидящего ока» выступит Скотт Купер, ранее снявший криминальную драму «Чёрная месса». В основу картины ляжет одноименный роман Луиса Байяра.

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