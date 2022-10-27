Москва, 27 октября, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Россия, будучи самостоятельной и самобытной цивилизацией, никогда не считала себя врагом Запада. Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«У США ошибочная политика, просто в никуда», — сказал российский лидер, отметив, что народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения.

По мнению Владимира Путина, смысл текущего исторического момента заключается в том, что перед всеми странами мира открываются перспективы для оригинального пути развития.