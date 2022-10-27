Подгорица, 27 октября, 2022, 17:57 — ИА Регнум. В соответствии с решением парламента черногорские солдаты до конца января 2023 года присоединятся к боевым частям альянса НАТО на восточных границах Европы. Начальник генерального штаба армии Черногории бригадный генерал Зоран Лазаревич заявил в программе «Фокус» на телеканале TVCG, что в Болгарию будет направлен усиленный пехотный взвод — не более 40 солдат, задачей которого будет «сдерживание агрессии».

ИА REGNUM Черногория

«В случае агрессии России против членов Альянса, — указывает Лазаревич, — НАТО потребует от своих членов объявить об использовании этих сил для обороны».

«Для выполнения задач нам нужен полигон, мы пойдем с бронетехникой и у нас есть ответственность перед Альянсом полностью развернуть готовых солдат. Для этого первого контингента будет использован полигон одной из соседних стран, думаю, это будет Северная Македония», — сказал Лазаревич и указал, что руководство государства не позволит солдатам уйти неподготовленными к выполнению задачи.

Он также указывает, что вполне возможно, что второе место для полигона потребует финансовых затрат. Когда они найдут это место, они предложат его правительству, сказал бригадный генерал.

«Мы ищем полигон для проведения учений в Черногории. Членство в НАТО является для Черногории спасательным кругом и подразумевает определенные обязательства. Одно из таких обязательств — учения, когда действия разных армий или наших синхронизируются», — сказал он.

В настоящее время в Черногории находятся военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании.

«Я ожидаю, что майские учения с участием около 500 военнослужащих стран-членов НАТО будут проведены на полигоне», — сказал Лазаревич.