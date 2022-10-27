Москва, 27 октября, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Навязываемая Западом «культура отмены» свидетельствует о его очень опасном состоянии, уверенности в своей «непогрешимости», заявил 27 октября президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Об этом он сообщил в ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» по теме «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

«Уверенность в своей непогрешимости — это очень опасное состояние, от него один шаг до желания самих «непогрешимых» просто уничтожить тех, кто им не нравится, как они говорят, «отменить».

Давайте хотя бы вдумаемся в значение этого слова: даже в самый разгар холодной войны, на пике противостояния систем, идеологий и военного соперничества никому даже в голову не приходило отрицать само существование культуры, искусства, науки других народов и своих оппонентов», — сказал Владимир Путин.