Москва, , 17:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» напомнил слова писателя Александра Солженицына о том, что для Запада характерно «длящееся ослепление превосходства».

Владимир Путин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«За прошедшие почти полвека это ослепление, откровенно расистское и неоколониальное по своему характеру, приобрело уже просто уродливые формы, особенно после того, как возник так называемый однополярный мир», — отметил российский лидер.

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