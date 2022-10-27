Москва, 27 октября, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» напомнил слова писателя Александра Солженицына о том, что для Запада характерно «длящееся ослепление превосходства».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«За прошедшие почти полвека это ослепление, откровенно расистское и неоколониальное по своему характеру, приобрело уже просто уродливые формы, особенно после того, как возник так называемый однополярный мир», — отметил российский лидер.