Копейск, Челябинская область, 27 октября, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области возбудили уголовное дело из-за травмирования четырёхлетнего мальчика в игровой комнате. Об этом сообщает областное управление СКР.

Уголовное дело

Инцидент произошёл в одной из пиццерий. Ребёнок упал со второго яруса. Медики оказали ему помощь.

Дело возбуждено по факту оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и круг виновных должностных лиц.