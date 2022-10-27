Санкт-Петербург, , 18:02 — REGNUM Ленинградская область может присоединиться к так называемой «трудовой мобилизации», в рамках которой студенты старших курсов могут на время занять рабочие места мобилизованных граждан. Об этом заявили в пресс-службе губернатора Ленобласти, сообщают «Известия».

Студент

Регион может последовать за Кузбассом, где аналогичный опыт использовали впервые. Такая возможность даёт студентам заработную плату и практику по профилю. Пока указанную меру в Ленинградской области не внедрили, но готовы рассмотреть опыт Кузбасса и временно взять на места мобилизованных студентов учреждений среднего профессионального образования.

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Напомним, что мобилизованные граждане по закону сохраняют свои рабочие места на время службы в Вооруженных силах. При этом работники предприятий оборонно-промышленного комплекса могут получить отсрочку.