Москва, 27 октября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Попытки Запада загнать всех под один шаблон обречены, ничего из этого не выйдет. Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Он отметил, что, если западные элиты полагают, что могут внедрить в сознание своих людей странноватые ценности, — так тому и быть. Президент РФ уточнил, что Россия в их внутренние вопросы не вмешивается и не собирается этого делать, в отличие от Запада.

«Но они не имеют права требовать от других следовать тому же направлению», — отметил Путин.