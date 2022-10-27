Подгорица, , 17:46 — REGNUM Президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен посетит Черногорию в субботу, 29 октября. Об этом заявил на заседании правительства генеральный директор Дирекции европейских фондов Министерства европейских дел Боян Вуйович.

Черногория

«Что знаменует эта неделя в части процесса евроинтеграции, то есть политического диалога, так это визит президента Еврокомиссии, который состоится в субботу», — сказал Вуйович.

Он сообщил, что помимо стандартных встреч в рамках политического диалога также состоится посещение строящейся части Трансбалканского энергетического коридора в Черногории, которая финансируется Европейским Союзом.