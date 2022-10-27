Москва, 27 октября, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Занятая Евросоюзом жёсткая антироссийская позиция объективно расходится с интересами Туркестанского региона. Об этом заявил научный сотрудник Института востоковедения РАНАлександр Воробьев, комментируя встречу главы ЕвросоветаШарля Мишеля с президентами стран Туркестана, передаёт «Независимая газета».

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

По словам эксперта, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан заинтересованы в поддержании баланса между интересами России, Китая и коллективного Запада.

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«Переговоры председателя Европейского совета с лидерами государств региона будут «пристрелочными»: на них обсудят приемлемые как для ЕС, так и для Астаны и Ташкента форматы сотрудничества в изменившихся международно-политических условиях», — считает он.

Политолог акцентировал внимание на том, что наиболее эффективно власти Европейского союза распространяют своё влияние в Туркестанском регионе за счёт применения «мягкой силы».

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Воробьёв отметил, что ЕС не стремится тратить серьёзные экономические ресурсы на взаимодействие со странами Туркестана, а предпочитает влиять на них через сеть правозащитных и других некоммерческих организаций.

«Можно предположить, что взаимодействие с гражданским обществом государств Средней Азии через НКО и НПО, общественные объединения, работу с активистами будет возрастать. Однако здесь есть и риски для властей стран региона», — констатировал эксперт.

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