Москва, 27 октября, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Никто и никогда не сможет диктовать России, какое общество и на каких принципах мы должны строить. Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Традиционные ценности — не какой-то фиксированный сборник постулатов, нет. Это чрезвычайно важный общий фундамент, на котором мы должны строить свое будущее», — отметил президент РФ

Путин 27 октября в Москве принимает участие в пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема заседания в 2022 году — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выступление российского лидера впоследствии будут изучать, читать и перечитывать. Он также отметил, что после выступления Путина последуют дискуссия и ответы на вопросы.