Москва, , 17:44 — REGNUM Западные страны насаждают потребительские стереотипы в мире, чтобы расширить рынки сбыта своей продукции. Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом, отметил российский лидер, на Западе утверждают, что их культура и мировоззрение должны быть универсальными, и ведут себя соответствующим образом в мировой политике.

Ранее Владимир Путин отметил, что упрощение и стирание всех различий стало сущностью современного Запада, и в этом есть прямой меркантильный интерес.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: упрощение и стирание различий — сущность современного Запада

Читайте развитие сюжета: Путин описал ситуацию на Западе цитатой Александра Солженицина